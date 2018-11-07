صنع الله والقنصل الروماني يبحثان آلية إطلاق سراح الموظَّفَين المختطفين

أخبار ليبيا 24 -خاص

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط “مصطفى صنع الله”، مع قنصل رومانيا لدى ليبيا “أدريان برانكوفيانويوم”، التدابير التي اتُّخذت لإطلاق سراح الموظفين المختطفين التابعين لشركة “أكاكوس” للعمليات النفطية، والجهود المبذولة من طرف مجلس الإدارة في هذا الملف.

وعرض “صنع الله” الإجراءات التي قامت المؤسّسة باتّخاذها؛ للعثور على المختطفين، والبيانات التي قدّمتها للسلطات الحكوميّة، مؤكّدًا على استمرار المؤسّسة في العمل بجدٍّ ؛ لإيجاد حلٍّ سريعٍ وضمان عودة الموظفين المختطفين بأمان إلى أهاليهما.

وأكّد “صنع الله” خلال هذا الاجتماع على التّضحيات الجِسام ، التي يقوم بها موظفو قطاع النفط في كافّة أرجاء البلاد، رغم كلّ التحدّيات الأمنيّة القائمة، مشيدا بالروح الوطنيّة التي يتحلون بها، ومقدّرا عزمهم على الحفاظ على، معدّلات الإنتاج لما يصبّ في مصلحة الشعب الليبي.

وتطّرق الطرفان إلى آخر المستجدّات المتعلّقة بالمواطن الروماني “فالنتينو لورينتي بوكاسو”، وزميله الليبي، “أشرف مسلم”، اللذين تعرّضا لعملية اختطاف من حقل الشّرارة النفطي في (14) يوليو من العام الحالي، من قبل مجموعة مسلّحة مجهولة الهُويّة.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين، وسلّط “أدريان” الضّوء على تعزيز العلاقات الثنائيّة بين الطرفين، شاكراً الجهود التي تبذلها المؤسّسة الوطنية للنفط، للحفاظ على معدّلات الإنتاج، رغما عن التحدّيات التي تواجهها، والعراقيل التي تواجه موظفي قطاع النفط في كل ليبيا، والروح الوطنية التي تُمثّل الدافع الأساسي للعمل والإنتاج.