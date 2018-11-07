محاضرة توعوية عن استخدام الإنترنت والمواد المخدرة لجنود تدريب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم مركز الخبرة القضائية والبحوث محاضرة تثقيفية توعوية لأفراد المؤسسة العسكرية بمركز تدريب طبرق، في إطار التعاون بين المركز والمؤسسة العسكرية.

وألقى المحاضرة مدير عام المركز المستشار القضائي “عمر الحجازي” وبعض خبراء الأدوية والعقاقير والجريمة الإلكترونية بفرع طبرق ، وتم التطرق في المحاضرة إلى بعض المخاطر من استخدام الإنترنت، وكذلك التنبيه من بعض العقاقير والمواد المخدرة .

وحضر المحاضرة آمر مركز تدريب طبرق وبعض الضباط وضباط صف وأفراد المؤسسة العسكرية، ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق .

يشار إلى أن مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق أطلق برنامج تثقيفي توعوي يستهدف المؤسسات التعليمية بالمدينة .