انطلاق حملة تطعيم طلبة مرحلة التعليم الأساسي في جالو

أخبار ليبيا 24

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالمؤسسات التعليمية في مدينة جالو ، حملة التطعيمات الخاصة بطلبة مراحل التعليم الأساسي .

وقال مدير مكتب الاعلام بإدارة الخدمات الصحية جالو ” “علي الكيلاني” ، إن الحملة تستهدف عدد 16 مدرسة موزعه على مناطق المدينة الأربعة في جالو.

وأشار الكيلاني إلى أن عدد الطلبة المستهدفين من الفحص والتطعيم حوالي “1200 طالب وطالبة” ، موزعين على كافة المدارس الستة عشر بالمدينة .

وأوضح أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين ، خلال فترة الدوام الرسمي، وشكلت إدارة الخدمات الصحية فريق متخصص من الأطباء و الإداريين لهذه الحملة.

الجدير بالذكر أن الحملة تسير وفق الامكانيات المتاحة لفحص الطلبة ومعرفة الأمراض، وتوزيع مطويات إرشادية على المدارس وأولياء الأمور .