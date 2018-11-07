انطلاق حملة تطعيم طلبة مرحلة التعليم الأساسي في جالو
الحملة تستهدف عدد 16 مدرسة موزعه على مناطق المدينة الأربعة في جالو
أخبار ليبيا 24
انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالمؤسسات التعليمية في مدينة جالو ، حملة التطعيمات الخاصة بطلبة مراحل التعليم الأساسي .
وقال مدير مكتب الاعلام بإدارة الخدمات الصحية جالو ” “علي الكيلاني” ، إن الحملة تستهدف عدد 16 مدرسة موزعه على مناطق المدينة الأربعة في جالو.
وأشار الكيلاني إلى أن عدد الطلبة المستهدفين من الفحص والتطعيم حوالي “1200 طالب وطالبة” ، موزعين على كافة المدارس الستة عشر بالمدينة .
وأوضح أن الحملة تستمر لمدة أسبوعين ، خلال فترة الدوام الرسمي، وشكلت إدارة الخدمات الصحية فريق متخصص من الأطباء و الإداريين لهذه الحملة.
الجدير بالذكر أن الحملة تسير وفق الامكانيات المتاحة لفحص الطلبة ومعرفة الأمراض، وتوزيع مطويات إرشادية على المدارس وأولياء الأمور .