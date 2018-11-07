السيسي يدعو لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي

أخبار ليبيا 24

دعا الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” ، إلى رفع جزئي للحظر الأممي المفروض على تسليح الجيش الليبي.

جاء ذلك في لقاء جمع السيسي بممثلي وسائل إعلام أجنبية الثلاثاء، على هامش “منتدى شباب العالم”، المنعقد في مدينة شرم الشيخ .

وطالب السيسي بأن يكون هناك رفع للحظر – حتى ولو كان جزئياً- عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدراته ، في محاربة الإرهاب وحماية حدود الدولة الليبية .

وقال إنه لا يمكن قبول أي دور للميلشيات المسلحة، وليس من المقبول أن يكون لها أي دور في كفالة أمن هذه المنطقة ،

وأوضح السيسي أن بلاده تدعم الجيش الليبي بقيادة المشير “خليفة حفتر” باعتبار أن الجيش الوطني المخوّل بحفظ الأمن والنظام؛ لأن استمرار الوضع الحالي هناك يجذب العناصر الإرهابية في سوريا إلى القدوم للمناطق الهشة ويهدد دول الجوار مع ليبيا .

وكان مجلس الأمن أصدر قراره رقم 1970، في مارس 2011، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

وكان السيسي قد أعلن في أكثر من مناسبة دعمه لحفتر والسراج، و”اتفاق الصخيرات” الحائز على قبول أممي وعربي لإنهاء الحرب في ليبيا، ويعتبر مراقبون أن مصر تعد إحدى أكبر الداعمين لحفتر، إذ تشهد القاهرة عقد اجتماعات بين عسكريين ليبيين لإعادة تنظيم قوات حفتر على أراضيها.