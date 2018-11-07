مشاركة عدد من أندية الممتاز في بطولة “ليبيا تجمعنا”

وتنطلق البطولة على أرضية ملاعب رجب عمار بنادي الأهلي طرابلس، وملعبي نادي المدينة وأبو سليم

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدت مجوعة من أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، رغبتها للمشاركة في بطولة تنشيطية في طرابلس، تحت شعار “ليبيا تجمعنا”.

وأكدت أندية ، الأهلي طرابلس، والمدينة والأهلي بنغازي، والشط والأخضر ، والمحلة، والأولمبي ، وأبو سليم، وشباب الجبل، ورفيق، والهلال، ودارنس، والتعاون، والتحدي مشاركتها في البطولة .
وتنطلق البطولة على أرضية ملاعب رجب عمار بنادي الأهلي طرابلس، وملعبي نادي المدينة وأبو سليم خلال الأيام المقبلة .

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