مشاركة عدد من أندية الممتاز في بطولة “ليبيا تجمعنا”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدت مجوعة من أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، رغبتها للمشاركة في بطولة تنشيطية في طرابلس، تحت شعار “ليبيا تجمعنا”.

وأكدت أندية ، الأهلي طرابلس، والمدينة والأهلي بنغازي، والشط والأخضر ، والمحلة، والأولمبي ، وأبو سليم، وشباب الجبل، ورفيق، والهلال، ودارنس، والتعاون، والتحدي مشاركتها في البطولة .

وتنطلق البطولة على أرضية ملاعب رجب عمار بنادي الأهلي طرابلس، وملعبي نادي المدينة وأبو سليم خلال الأيام المقبلة .