المختار يتعاقد مع المدرب منير أشبيل ويسعى نادي المختار بهذا التعاقد للصعود إلى الدوري الأضواء

أخبار ليبيا24- خاص

تعاقدت إدارة نادي المختار طبرق رسميا مع المدرب التونسي منير أشبيل للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي.

ويسعى نادي المختار بهذا التعاقد للصعود إلى الدوري الأضواء

وكان المدرب قد وصل إلى طبرق لاستلام مهامه وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة نادي المختار نوري درمان ورئيس الجمعية العمومية منصور أبسيس وعضو مجلس الإدارة حكيم المزيني.

ويمتلك أشبيل خبرة كبيرة بالكرة الليبية من خلال إشرافه على تدريبات فرق النصر والأخضر و المدينة.