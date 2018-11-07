أندية الممتاز تنظم بطولة لكرة القدم

أخبار ليبيا24- خاص

أبدت عدد من أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للمشاركة في بطولة تنشيطية بالعاصمة طرابلس، تحمل شعار “ليبيا تجمعنا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعذر انطلاق الدوري بسبب رفض الأندية اللعب في وجود رئيس الاتحاد الليبي الحالي جمال الجعفري.

وأكدت أندية الأهلي طرابلس والمدينة والأهلي بنغازي والشط والأخضر والمحلة والأولمبي وأبو سليم وشباب الجبل ورفيق والهلال ودارنس والتعاون والتحدي مشاركتها في البطولة.

وستقام البطولة على أرضية ملاعب رجب عمار في أهلي طرابلس، وملعبي نادي المدينة وأبو سليم.