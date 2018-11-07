مرور بنغازي يغير مسار أحد شوارع المدينة دخول الشارع المذكور سيكون من مفترق منتزه بنغازي وصولا إلى جزيرة الدوران في اتجاه واحد

أخبار ليبيا24

أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي أنه ابتداء من يوم السبت المقبل سيتم تغيير مسار شارع الحدائق أمام منتزه بنغازي وصولا إلى جزيرة “الحدائق”.

وأوضح قسم المرور أن دخول الشارع المذكور سيكون من مفترق منتزه بنغازي وصولا إلى جزيرة الدوران في اتجاه واحد.

وأفاد قسم المرور والتراخيص بنغازي أن هذه الخطوة من أجل معالجة الاختناق في حركة السير في هذه المنطقة، حيث تعتبر الانطلاقة لعديد من الخطوات العملية التي سوف يقوم القسم باتخاذها.

وأشار قسم المرور إلى أنه سيتم الإعلان عن خطوات حل مشكلة الازدحام المروري في المدينة من في حينها.