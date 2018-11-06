لأول مرة… بنغازي تحتضن بطولة للرماية بالخرطوش

أخبار ليبيا24- خاص

تحتضن بنغازي الجمعة المقبلة بطولة الشهيد عبد الفتاح يونس في لعبة الرماية بالخرطوش.

وقال منظم البطولة بدر العبيدي لـ”أخبار ليبيا24″ إن البطولة يستضيفها النادي الأهلي بنغازي في مقره في منطقة قاريونس.

وأضاف العبيدي أن المشاركة ستكون بعدد 10 أندية من مختلف مناطق الشرق الليبي، موضحاً أن حكماً دولياً سيتولى تحكيم المنافسات.

يشار إلى أن هذه البطولة هي البطولة الأولى التي تقام في المنطقة الشرقية.