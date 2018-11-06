“السراج” يزور مصراتة و”أمنيين” يعتدون على الإعلاميين وتوقف الإعلاميين عن استكمال التغطية لزيارة السراج ، تعاطفاً مع الاعتداء على زملاءهم

أخبار ليبيا24- خاص

سُجلت خلال زيارة رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى مدينة مصراتة اليوم الثلاثاء (3) انتهاكات ، في الزيارة التي استمرت 7 ساعات وشهدت مقاطعة من مراسلي القنوات ووكالات الأنباء المختلفة تعاطفاً مع زملاءهم المعتدى عليهم.

وتوقف الإعلاميين عن استكمال التغطية لزيارة السراج ، تعاطفاً مع الاعتداء على زملاءهم “مصور قناة الوطن”، “مراسل ومصور قناة ليبيا 218″، حيث أكد اتحاد الصحفيين والإعلاميين مصراتة أن هذه الواقعة ليست الأولى، مطالبين الجهات الأمنية حسن معاملة الصحفيين والإعلاميين، متعهدين باللجوء للجهات المختصة مستقبلاً.

تطوير وتحوير

وكانت أولى جولات رئيس المجلس الرئاسي لمطار مصراتة الدولي، حيث حطت طائرته رفقة وزير التخطيط بحكومته ، والمكلف بوزارة الصحة، ووكلاء وزارتي الاقتصاد والمواصلات.

وناقشت إدارة مطار مصراتة الدولي مع وفد حكومة السراج، خطتها في تحوير وتطوير المطار وتوسعته، كما عرضت جهودها في الأزمة الأخيرة المتمثلة في تحويل رحلات مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة الدولي وتسيير 25 رحلة واستقبال مثيلها كل يوم.

إنشاء وافتتاح

وأعطى رئيس حكومة الوفاق الوطني خلال زيارته لمركز مصراتة الطبي، الإذن لإنشاء قسم للأورام بالمركز، واستكمال مرافقه التي تخضع للصيانة منذ سنوات ، وتوقفت في أكثر من مرة نتيجة مشاكل أمنية وغياب الأمن.

وخلال زيارته للمركز، افتتح السراج الصيدلية المركزية في المركز، كما وافق على إنشاء مقر لمركز علاج وغسيل الكلى في مصراتة وإنشاء مبنى لمركز الأورام في المدينة.

امتناع

وتوجه رئيس المجلس الرئاسي ووفد حكومته خلال جولته إلى محطته الأخيرة التي كانت إلى إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، التي عقد اجتماعاً مع إداراتها، إلا أن الإعلاميين من مراسلي وسائل الإعلام المختلفة امتنعوا عن مرافقة السراج ووفده عقب اعتداء أفراد الأمن على زملاء لهم لأكثر من مرة.