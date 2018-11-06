عقوبات على نادي النصر بعد أحداث كأس السوبر

عقوبات على نادي النصر بعد أحداث كأس السوبر بسبب منع إدارة نادي النصر وجماهيره استكمال الوقت المتبقي من النهائي

أخبار ليبيا24- خاص

منح الاتحاد الليبي لكرة السلة نتيجة كأس السوبر للأهلي طرابلس بنتيجة 20 نقطة دون مقابل.

وأشار الاتحاد الليبي لكرة السلة أن هذا القرار جاء بسبب منع إدارة نادي النصر وجماهيره استكمال الوقت المتبقي من النهائي.

كما قرر اتحاد السلة معاقبة رئيس نادي النصر المكلف عزالدين الوكواكً بالحرمان من مرافقة فريقه في 16مباراة و معاقبة إداري الفريق خالد القطعاني بحرمانه من مرافقة فريقه في 5 مباريات بسبب تصرفاته تجاه الحكام.

وفِي ذات السياق قرر الاتحاد الليبي لكرة السلة تغريم نادي النصر بمبلغ 2500دينار وتحمله قيمة الخسائر والأضرار التي لحقت بمجمع سليمان الضراط، كما تم حرمان جمهور النصر من حضور مباراتين لفريقه.

وكانت مباراة كأس السوبر التي جمعت النصر والأهلي طرابلس يوم الأحد قد توقفت بسبب رمي جماهير النصر قارورات المياه والنتيجة تشير لتقدم الأهلي طرابلس 53-40 وقرر الاتحاد العام تكملة اللقاء أمس الاثنين إلا أن تكملتها تعذر بسبب رفض جماهير النصر لإقامتها .