المؤقّتة تمنح الإذن بتنفيذ مشاريعٍ للصحة بجالو 

وتعاني إدارة الخدمات الصحيّة وقطاع الصّحة بجالو من نقصٍ في الإمكانيات والميزانيّات التسييرية منذ عدة سنوات

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أخبار ليبيا 24 – خاص
قام مسؤول إدارة الخدمات الصّحيّة جالو “مفتاح موسى” ومكتب المشروعات بتسليم عدد، سبعة مشاريع إلى الشّركات المنفّذة، منها مشاريع استكمال وأخرى إنشاء، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (158) لسنة 2018 بشأن منح الإذن لوزارة الصّحة بالحكومة المؤقّتة بمباشرة إجراءات التّعاقد للمشاريع المختنقات بالبلديات.
حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنشاء هذه المشاريع ثلاثة مليون ومائة وعشرون ألف دينار في مدة إنجاز لا تتجاوز السّنة من محضر التسليم .
وتعاني إدارة الخدمات الصحيّة وقطاع الصّحة بجالو من نقصٍ في الإمكانيات والميزانيّات التسييرية منذ عدة سنوات ، مما أثّر بالسّلب على المنطقة والمواطنين .

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