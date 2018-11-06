أنوار إفريقيا تتحصّل على الثّقة العالميّة

أخبار ليبيا 24

تحصّلت الشّركة الوطنية العامة للنقل البحري، على الثّقة الدّوليّة مجددا بعد غياب دام قرابة (7) سنوات، وذلك من خلال قبول الناقلة “أنوار أفريقيا” لعمليات الشّحن من الموانئ الإيطاليّة.

وقالت الشركة أن هناك أسباب كثيرة منها : الفنيّة والإداريّة وبعض الصّعوبات التي لم تحلُّ طيلة الفترة السابقة ، الأمر الذي أدى إلى عرقلة أو فشل الناقلات التي تسيّرها أطقم الشّركة خلال عمليات التفتيش والمطابقة، التي أجرتها الشركات العالميّة على ناقلات الشركة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”الفيسبوك” إنّ الناّقلة “أنوار إفريقيا “استطاعت تحقيق نتائج إيجابية خلال عمليات التفتيش الأخيرة ،والتي أجرتها كبرى الشركات العالمية مثل (SARAS – LUKOIL) ، الأمر الذي منح الثقة مجددًا لناقلات الشركة ؛ لتتمكّن من الرسو والشحن من قبل الموانئ العالمية والإيطالية خاصة.

وأضافت الشركة أنه تم في الثالث من نوفمبر الجاري، التزوّد بأول شحنة من ميناء ساروخ (SARROCH) الإيطالي لتتّجه بعد ذلك إلى ليبيا محمّلة بشحنتها دون أن تسجّل أي نقاط سلبية خلال عملية الشحن، أو خلال عمليات التفتيش في الفترة السابقة التي تعرضت لها الناقلة.