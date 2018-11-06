داخليّة المؤقّتة ترسل دعمًا إلى مديريّة أمن جالو 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أرسلت وزارة الدّاخليّة بالحكومة المؤقّتة دعما لوجستياً إلى مديريّة أمن جالو، يثمثّل في : قرطاسيّة كاملة، ومحروقات للسّيارات، إضافةً إلى ملابس خاصّة بأفراد الشّرطة .

وكان في استقبال الشّحنة مدير أمن جالو مقدم “خالد العبّار” الذي أثنى على جهود وزير الدّاخليّة المستشار “إبراهيم بوشناف” والحكومة المؤقّتة، في دعم مديريّات الأمن، مشيرًا إلى أن عمليّة التّوزيع، ستتم للأفراد والأقسام المفعّلة والتي تعمل على الأرض .

وأوضح “العبار”أن وزارة الدّاخليّة لم تتوقف عن إرسال الدّعم منذ سنوات إلى مديريات الأمن التّابعة للحكومة المؤقّتة .

ويأتي هذا الدّعم ، من أجل تعزيز قدرات المديريّة في توفير احتياجاتها من النواقص، والتي تسعى وزارة الداخلية إرسالها تبعا إلى مديرية الأمن جالو؛ لبسط الأمن داخل البلدية ومحيطه .