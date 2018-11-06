رياضي ليبي ينجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق

رياضي ليبي ينجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق

أخبار ليبيا24

نجح الرياضي الليبي ولاعب الاتحاد “أبوعجيلة أبوراس” في الحصول على بطاقة الاحتراف في لعبة بناء الأجسام مما سيؤهله لتمثيل ليبيا في بطولتي “أرنولد كلاسيك” و”مستر أولمبيا” أكبر بطولات بناء الأجسام في العالم.

وجاء هذا الإنجاز عقب حصول الرياضي الليبي على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة دايموند العالمية لبطاقات الاحتراف.

واستطاع “أبوراس” أن يتحصل على أول ذهبية في بناء الأجسام في أوزان (70) كيلو غراماً و(71) كيلو غراماً و(75) كيلو غراماً.

ويعتبر أبوراس من افضل الرياضيين الليبيين في اللعبة وسبق وأن توج بعديد القلائد على المستوى القاري والعربي.