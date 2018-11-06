الأمم المتحدة تدين هجوم المليشيات على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس يجب أن تتوقف وعلى الفور أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية

أخبار ليبيا24

دانت الأمم المتحدة الهجوم الذي شنته المليشيات على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس ، حيث أطلق المهاجمون النار على أحد الأطباء وهددوا سلامة وأمن الطاقم الطبي في المستشفى.

وقالت البعثة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أمس الإثنين :”يجب أن تتوقف وعلى الفور أعمال العنف المستمرة ضد المرافق الطبية، بما في ذلك قصف المستشفيات وتفجيرها والاعتداء على العاملين في المجال الطبي وترهيبهم ، ونهب الأدوية والمعدات وسيارات الإسعاف والاشتباكات داخل المستشفيات”.

وأكدت البعثة أن كل هذه الأعمال تتم على أيدي أفراد المجموعات المسلحة وتمضي دون عقاب، حيث أن النظام الصحي في ليبيا يعاني أصلاً من نقص في الموارد ومن تحميله فوق طاقته، وهذه الاعتداءات تحصد أرواح المرضى الأبرياء والموظفين على حد سواء”.

وأعربت الأمم المتحدة عن تضامنها مع العاملين في مستشفى الجلاء والعاملين في المجال الطبي في جميع أنحاء ليبيا.

وشددت البعثة على ضرورة أن يقدم المسؤولين عن هذه الاعتداءات إلى العدالة لارتكابهم جرائم يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .