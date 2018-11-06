بالفيديو.. لكمة قاضية تقتل بطل ملاكمة إيطاليًا أمام الآلاف

فارق بطل ملاكمة إيطالي الحياة، متأثرا بلكمة قاضية تلقاها أثناء المنافسة على لقب عالمي في بطولة الملاكمة التايلاندية المعروفة بـ”مواي تاي”.

وأظهر شريط فيديو للمباراة النهائية، نشرته صحيفة “الصن” البريطانية، الاثنين، الإيطالي كريتسيان داغيو ( 49 عاما)، وهو يتلقى اللكمات من منافسه التايلاندي، دون باروينغ، دون أن يقوى على صدها.

وإثر ذلك، هوى النجم الإيطالي على الأرض، ليعلن فوز باروينغ بالضربة القاضية.

وتدخل الفريق الطبي في محاولة لإنقاذ داغيو، لكن حالته الصعبة تطلبت نقله إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة قبل أن يعلن عن وفاته، الجمعة.

وأكد شقيق النجم الإيطالي نبأ الوفاة، قائلا إن الأسطورة توفي “كما أراد في الحلبة”، مشيرا إلى أنه كان يرغب في مواصلة القتال حتى الثمانين من عمره.

وكانت المباراة أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي، ضمن لقب الملاكمة التايلاندية، التي تعرف أيضا بـ” فن الأطراف الثمانية”، إذ يستخدم الملاكمون فيها أيديهم وأرجلهم وركبهم وحتى مرافقهم.

وانتهت المباراة النهائية في الجولة الـ 12بالضربة القاضية القاتلة.

وخاض داغيو أكثر من 200 مباراة في ملاكمة المحترفين، وحصد سبعة ألقاب عالمية في الملاكمة التايلاندية والملاكمة بصورة عامة.

والنجم الإيطالي الراحل متزوج وترك طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام.