“قوة ضبط الشارع العام” تباشر مهامها 

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد “صلاح محمود الخفيفي” صباح اليوم في بنغازي اجتماع مع أعيان ومشايخ المدينة، من أجل ضبط الشارع العام في المدينة.

وتركز الاجتماع حول البدء في نشر قوة جديدة تابعة للأمن المركزي تحت مسمى قوة ضبط الشارع.

وأكد الخفيفي خلال الاجتماع للأعيان أنه لن يكون هناك تهاون مع الخارجين عن القانون أو تجار المخدرات والمخربين.

ومن جهتهم، شدد الأعيان على ضرورة تفعيل هذه القوة، والتركيز على دعم الأجهزة الأمنية الأخرى في أداء عملهم.

يشار إلى أن الإدارة العامة للأمن المركزي هي قوة تابعة للداخلية مهمتها دعم الأجهزة الأمنية الأخرى في إجراءاتها، إضافة إلى حفظ الأمن داخل المدينة وتوزيع قوتها والمجاهرة بالأمن.