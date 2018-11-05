باش آغا: نسعى لوضع خطة عمل وتشكيل لجان أمنية ليبية تركية مشتركة

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار حالة الزخم الإقليمي والدولي وتعدد المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية للدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا، تسعى تركيا جاهدة لإعادة التموضع في الساحة الليبية، بما يضمن استمرار نفوذها في البلاد ، بهدف الحفاظ على مصالحها في السوق الليبية والمشاركة في رسم مستقبل المنطقة بصفة عامة.

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باش آغا” وزير الدفاع التركي صباح اليوم الإثنين بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس.

وجدد باشاغا رغبة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى توطيد العلاقات الثنائية مع تركيا خاصة فيما يخص الجانب الأمني.

وقال “باش آغا” خلال اللقاء :”نحن نسعى إلى تعاون مشترك بيننا في كافة المجالات وخاصة الأمنية ومن الضروري وضع خطة عمل مشتركة وتشكيل لجان أمنية ليبية تركية مشتركة”.

ودعا وزير الداخلية المفوض الجانب التركي إلى ضرورة الاهتمام بمجال التدريب وتبادل الخبرات وتطوير التنمية البشرية لكافة منتسبي وزارة الداخلية.

من جهته، أبدى الوزير التركي رغبة بلاده في التعاون الأمني مع وزارة الداخلية بإعتبارها حقيبة سيادية ضمن حكومة الوفاق الوطني .