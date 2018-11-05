الصقور يستعين “باربيش” للصعود للممتاز 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس إدارة نادي الصقور بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الوطني “عبدالحفيظ أربيش” لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019 – 2018.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة نادي الصقور في محاولة لإعادة الفريق الأول بالنادي لمصاف الدوري الممتاز .

وسبق لاربيش وأن درب المنتخب الوطني الأول ومنتخب الشباب تحت 20 عاماً، وأشرف على تدريب فرق المدينة، والهلال، ودارنس وخليج سرت، والوفاق، والشط، والعروبة، والمحلة، والوحدة، ورفيق، والنصر.