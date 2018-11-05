نقل مقر خارجية المؤقتة إلى مدينة بنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

وافق مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة اليوم الإثنين على نقل مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي من مدينة البيضاء إلى مدينة بنغازي مؤقتاً.

وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (704) لسنة 2018 “ بشأن الموافقة على نقل مقر الوزارة من مدينة البيضاء إلى مدينة بنغازي مؤقتاً.

يشار إلى أن وزارة الخارجية بدون وزير لها منذ حوالي تسعة أشهر، بعد أن أعلن وزير الخارجية محمد الدايري، استقالته رسمياً من منصبه، في شهر مارس الماضي .

وقام الدايري بتقديم استقالته إلى نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات، عبد الرحمن الإحيرش، منذ الرابع من مارس الماضي.

ووفقا لبيان أصدره الدايري، أكد أنه قدم استقالته، بعد يقينه بعدم جدوى استمراره في ممارسة مهامه التي تمت عرقلتها بصورة واضحة من قبل رئيس الحكومة على حد قوله، نظراً لوجود خلافات حول الخطاب السياسي والدبلوماسي الموجه للعالم الخارجي.