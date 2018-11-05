بعد تكليفه من قبل السراج .. “الدرسي” في بنغازي للعمل على توحيد جهاز المخابرات الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى رئيس جهاز المخابرات الليبية “عبد الله الدرسي” الأنباء التي أشيعت حول اختطافه على يد مسلحين مساء اليوم الإثنين من مقر إقامته بفندق المهاري في طرابلس.

وقال الدرسي إنه أكمل عمله في طرابلس واستلم مهامه، وهو موجود حالياً في بنغازي لمباشرة عمله في توحيد جهاز المخابرات الليبي.

وأكد الدرسي أنه بعيد عن أي تجاذبات سياسية، وأنه يهدف إلى العمل على توحيد جهاز المخابرات في ليبيا حتى يساهم في إعادة الأمن إلى البلاد ومساندة بقية الأجهزة الأمنية في عملها بما يتماشى مع القانون.

وكلف رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” في الأول من نوفمبر الحالي “عبدالله مسعود الدرسي” رئيساً لجهاز المخابرات بحسب القرار رقم 1472 لسنة 2018، عقب أكثر من عام ونصف عن سحبه لقرار أصدره عضو المجلس المستقيل “فتحي المجبري” يقضي بتكليف النائب فتح الله السعيطي بالمنصب .