ضبط مصنع لصناعة الحلويات غير مطابق للمواصفات في بنغازي

ضبط مصنع لصناعة الحلويات غير مطابق للمواصفات في بنغازي انعدام النظافة العامة والشخصية بالمصنع، وعدم وجود شهادات صحية ومزاولة مهنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الإثنين، من ضبط مصنع لصناعة المعجنات غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية .