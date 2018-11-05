ضبط مصنع لصناعة الحلويات غير مطابق للمواصفات في بنغازي
انعدام النظافة العامة والشخصية بالمصنع، وعدم وجود شهادات صحية ومزاولة مهنة
أخبار ليبيا 24 – خاص
تمكنت الدوريات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الإثنين، من ضبط مصنع لصناعة المعجنات غير مطابق للمواصفات والشروط الصحية .
وأكد أعضاء الدورية المكلفة، انعدام النظافة العامة والشخصية بالمصنع، وعدم وجود شهادات صحية ومزاولة مهنة للعاملين في المصنع حيث لوحظ وجود الحشرات بكثرة وأثار للقوارض.
وقام أعضاء الدورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للتحقيق عن طريق النيابة العامة .