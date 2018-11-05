الخفيفي يتفقد سير فروع الإدارة العامة للأمن المركزي بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى مدير الإدارة العامة للأمن المركزي عقيد “صلاح محمود الخفيفي” جولة ميدانية تفقدية على فروع الإدارة العامة للأمن المركزي بالمنطقة الشرقية للوقوف على سير العمل فيها.

وتوقف الخفيفي على عدد من النقاط الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي التي كان من بينها تمركز الإدارة العامة للأمن المركزي عند جسر وادي الكوف، وتم خلالها الإطلاع عن قرب على الاحتياجات التي يحتاجها الأعضاء المكلفين بها، وذلك لضمان تأدية أعمالهم بالصورة المطلوبة.

كما شملت الزيارة التي قام بها عقيد صلاح محمود الخفيفي فرع الإدارة العامة للأمن المركزي في شحات، والقبة، ودرنة والتي عقد من خلالهما اجتماعات مدونًا بذلك كل النقاط المهمة التي من شأنها أن تعزز دور الإدارة العامة للأمن المركزي في استتباب الأمن والأمان والاستقرار وفق الخطة الموضوعة .

وطالب الخفيفي تدوين كافة الملاحظات التي توقف عندها خلال الزيارة التي قام بها مع عدد من الضباط والضباط الصف والأفراد بالإدارة العامة للأمن المركزي حتى يتم دراستها والعمل على توفير الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الفروع والنقاط الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي.