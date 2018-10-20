الشّرطة الزّراعية والدّوريات المركزيّة الواحات تعلّق العمل إلى إشعار آخر تعاني هذه الأجهزة من نقص شديد في المُعدات والسّيارات و المستلزمات والأفراد

أخبار ليبيا24- خاص

أكّد رئيس الدوريات المركزية بالشّرطة الزّراعية بمدن الواحات المُقدم سليم محمد عبدالواحد في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنّ إدارة الدوريات المركزية وجهاز الشرطة الزراعية فرع الواحات علّقا العمل إلى إشعار آخر.

وأضاف عبدالواحد أنّ كِلا الجهازين بكافة فروعهما ومراكز الجهاز و إدارة الدوريات المركزية ببلديات الواحات ،علقا العمل منذ صباح الأربعاء الماضي بسبب ما يعانيه الفرع من نقص شديد في المُعدات والسّيارات و المستلزمات إضافة إلى نقص الأفراد.

وأشار رئيس الدوريات المركزية إلى أن هذا التّعليق جاء بعد اجتماع عقده رئيس جهاز الشرطة الزراعية الواحات، سليم محمد عبدالواحد، ورئيس وحدة الدوريات المركزية الواحات، إدريس سعد بدر.

وأوضح أنه تم إبلاغ كافة الإدارات و الأقسام و الفروع و على رأسها رئاسة الشرطة الزراعية ووزارة الزراعة، بأن يتوقف العمل بكل فروع مكاتب الواحات وهي جالو، أوجلة، أجخرة، تازربو، مرادة.