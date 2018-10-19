السويحلي يواصل تحضيراته بتونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

واجه فريق كرة القدم بنادي السويحلي اليوم الجمعة فريق بن علي أحد فرق الدرجة الثالثة التونسية في آخر مبارياته الودية ضمن معسكر الفريق في تونس .

ووصل السويحلي أمس الخميس إلى سوسة قادماً من العاصمة التونسية, وخاض الفريق حصة تدريبية على الملعب الجانبي بفندق قنطاوي بعد الوصول مباشرة .

ومنعت الأحوال الجوية السيئة إقامه لقاء السويحلي أمام مستقبل قابس الجمعة بالعاصمة تونس فتم تغيير المكان والفريق بمواجهة فريق بن علي في سوسة .

ودخل السويحلي معسكره بتونس منذ أسبوعين تحضيراً لانطلاق الدوري الممتاز, ولعب السويحلي مباراتان وديتين حيث تعادل مع الاتحاد المنستيري 2-2 فيما تغلب على الملعب التونسي 2-1، ويختتم السويحلي معسكره التحضيري السبت المقبل .