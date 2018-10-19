مصراتة تحتضن بطولة ليبيا للسباحة داخل الأحواض

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أخبار ليبيا 24 – خاص
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة مصراتة بطولة ليبيا للسباحة داخل الأحواض، واحتضن حوض نادي الشباب بكلية الدفاع الجوي افتتاح البطولة، وقال رئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين إن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 100 سباح .
وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – أن السباحون المشاركون يمثلون الاتحادات الفرعية “طرابلس وبنغازي، ومصراته وطبرق، ودرنه، وزليتن، وزوارة، والزاوية” .
وشهد الافتتاح كلمة ترحيب من قبل الأستاذ عصمان القنين رئيس الاتحاد الليبي للسباحة وأعلن عقب ذلك افتتاح البطولة التي ستتواصل ليومين على التوالي .

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