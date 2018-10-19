بمساعدة شخص من طرابلس .. ضبط شبكة مصرية الجنسية لتزوير المستندات الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم التزوير والتزييف بالبحث الجنائي، ومكتب أمن جامعة بنغازي من ضبط عدة أشخاص لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير مستندات ومحررات رسمية.

حيث وردت معلومة من مكتب أمن الجامعة التابع للإدارة العامة للبحث الجنائي؛ عن قيام شخص بالدخول للحرم الجامعي ببطاقة شخصية مزورة، على الفور تم إبلاغ الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتم تكليف قسم التزييف والتزوير بالتحقيق مع المعني وهو مصري الجنسية، أقر بتزوير المستندات وضع عائلي، ورقم وطني مزور، وكتيب عائلة مزور وأنه يتجول داخل المدينة بهذه الأوراق المزورة.

واعترف الجاني بتعامله مع شخص آخر مصري الجنسية مقيم في منطقة شبنة ويتعامل مع شخص آخر من طرابلس لتسهيل إجراءات التزوير، واعترف عن مجموعة من العمالة الوافدة تحمل مسندات رسمية مزورة متخذاً البلاد لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع النيابة العامة تم استهداف الواردة اسماؤهم في التحقيق، وأمكن ضبطهم وما بحوزتهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.