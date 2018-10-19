مسلح يقتحم غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهد مستشفى الجلاء بنغازي، أمس الخميس، شجار بالأسلحة النارية داخل غُرفة العناية المُركزة، والتي تحوي على مرضى حالتهم حرجة وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

وذكر المكتب الاعلامي في مستشفى الجلاء أن أحد الخارجين عن القانون دخل إلى غرفة العناية ورمي بسلاحه أعيرة نارية طالت سقف الغرفة، الذي يوجد به أنابيب الأُكسجين المُغذية للعناية .

وأضاف المكتب أن المذكور كان يبحث عن أحد الجرحى الذي تشاجر معه خارج المُستشفى، قاصداً إنهاء باقي المُشاجرة في غُرفة العناية، مسبباً الذعر للعاملين وتعرض حياتهم للخطر الحقيقي .

وطالب المستشفى الجهات الأمنية، بالتحرك ووضع الأمر موضع الاعتبار، وتأمين المُستشفى، لافتاً بأنه رغم المخاطبات الكثيرة لمدير الأمن ولكن لا أستجابة .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها المشفى مثل هذه الواقعة، فقد اندلعت في يناير السابق مشاجرة مسلحة داخل المستشفى من قبل بعض الخارجين عن القانون .

وأفاد المركز أن المشاجرة وقعت بين مريض وأحد المرافقين،حيث قام الأخير برماية عشوائية بالقرب من مكتب الإيواء، تسببت في أضرار مادية بالمشفى دون وقوع أضرار بشرية .