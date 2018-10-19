هيئة أوقاف المؤقتة : الخروج عن ولي الأمر هو المنكر الذي خلفته ما يسمى بحضارة الغرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا مشايخ المنابر في مدينة المرج خلال خطبة اليوم الجمعة الشعب الليبي لعدم الخروج في مظاهرات لإسقاط مجلس النواب .

وقال المشايخ إن هذه المظاهرات فيها مخالفات ومفاسد على البلاد والعباد، داعيين إلى طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله .

وتأتي هذه الدعوة بعد خروج المواطنين متظاهرين في عدد من المدن مطالبين بإسقاط مجلس النواب بعد تردي الأوضاع المعيشية للبلاد، وتدهور الوضع الاجتماعي للمواطنين مطالبين بمحاسبة كل المسؤولين المشاركين في هذا الأمر.

وتوحدت الخطب اليوم الجمعة بمساجد مدينة المرج بعد توجيه مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية حمد ابودويرة كتاباً لمدراء مكاتب الاوقاف والشؤون الاسلامية بالمناطق .

وقال ابودويرة – في خطابه – إن من توجيهات الإسلام وهداياته العظيمة بيان ما يجب على الرعية تجاه الراعي, من حقوق عظيمة لا تنتظم مصالح العباد الدينية والدنيوية إلا بها, فإن الرعية متى راعو تلك الحقوق واعتنوا بها تحققت لهم الخيرية وانتظمت جميع مصالحهم .

واستشهد ابودويرة في خطابه بالعديد من أحاديث الرسول محمد “صلي الله عليه و سلم”، بعدم الخروج عن ولي الأمر.

وقال إن ما شوهد من مظاهرات أمام فندق تبستي ببنغازي في الخامس عشر من أكتوبر الجاري، هو من المنكر الذي خلفته ما يسمى بحضارة الغرب لأبناء المسلمين تجر على البلد الويلات .

وبين أن هذه المظاهرات هي من الخروج والافتيات على ولاة الامر رسمياً، وقد علقت بها صور لا تليق لرئيس مجلس النواب حاكم البلاد وولي امر المسلمين حفظه الله، بحسب البيان .