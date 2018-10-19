لاعب يدخل موسوعة جينيس بعد إنجازه الخارق في الدوري الإنجليزي

أخبار ليبيا 24 – خاص

دخل الاسباني سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، موسوعة الأرقام القياسية جينيس بعد تمكنه من الوصول إلى صناعة 100 هدف في البريميرليج .

وتمكن فابريجاس من صناعة 100 هدف في 293 مباراة أي أقل من ريان جيجز بمعدل 74 لقاء.

وقال اللاعب صاحب الأصول الكتالونية في تصريحات صحفية “أنا لست الأسرع أو الأقوى ولست الأكثر مرونة ولا أقفز عالياً، ولكن الوصول إلى هذا الإنجاز في مسيرتي الكروية هو أحد النجاحات الكبيرة بالنسبة لي لأن وظيفتي هي صناعة الفرص”.

وانضم فابريجاس إلى تشيلسي في 2014 وحقق معهم لقب الدوري الإنجليزي مرتين.

وسبق وأن لعب لصالح أرسنال قبل أن يعود إلى برشلونة ثم ينضم إلى تشيلسي.