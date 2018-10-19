الإصابة تبعد نجم منتخب ليبيا لأشهر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

استبعدت الإصابة نجم نادي كروتوني الإيطالي، لاعب وسط المنتخب الليبي أحمد بن علي، لمدة تتراوح بين شهرين، إلى 3 أشهر؛ بسبب الإصابة.

وأثبتت الفحوصات الطبية، التي أجراها الطاقم الطبي بنادي كروتوني تعرض بن علي، لكسر في مشط القدم اليسرى.

وكان اللاعب قد أصيب، خلال مشاركته مع منتخب ليبيا أمام نيجيريا الأربعاء الماضي، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 في الكاميرون.

وسيُجري اللاعب، عملية جراحية خلال الساعات المقبلة .

وكان بن علي، سجل هدف ليبيا الثاني، في شباك نيجيريا، التي فازت بالمواجهة (3-2).