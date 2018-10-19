الاتفاق على تشكيل مجالس القيادة الثلاثة للجيش الليبي في القاهرة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، عن تواصل اجتماعات لجان توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة برعاية مصرية .

وبحسب المسماري، فقد أكّد المجتمعون على ما جاء في الاجتماعات السابقة والتي اتُّفق فيها على أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر، هي الواجهة الرئيسيّة للجيش الوطني الليبي .

وأوضح أنه تمّ الاتفاق على تشكيل المجالس القيادية الثلاثة وهي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة، إضافة إلى الاتفاق على الهيكل التنظيمي والمهام والواجبات المناطة بكلِّ مجلس من المجالس الثلاثة .

وشدّد المجتمعون – بحسب المسماري – على ضرورة المضى قدما فى مشروع توحيد الجيش الليبى وكذلك على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكّلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية .

ولم يتم مناقشة أي مستجدات، أو مبادرة جديدة ،قدَّمها الجانب المصري كما يشاع في وسائل الإعلام، مثل تشكيل مجلس عسكري، وطرح أسماء لعضويته .

وتقترب القيادات العسكرية الليبية، من الإعلان عن توحيد مؤسسة الجيش الوطني الليبي، والبدء فعليًّا فى تفعيل الاتفاق على الأراضي الليبية، فضلا عن التحرك الدولي للمطالبة برفع حظر التسليح عن قوات الجيش الوطني الليبي.

يذكر أن القيادات العسكرية الليبية قد اتّفقت على إعادة التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة للجيش الليبى، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة، وسيادة ليبيا ومدنية الدولة، وضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية الليبية عن أي استقطابات من شأنها التأثير بالسلب على الأداء الاحترافي والدور الوطني للجيش الليبي.