6 مليون برميل من النفط الخام صادرات الحريقة خلال شهر مايو

أخبارليبيا24- خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط 6 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر مايو .

وتم شحن النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية وجهتها جميعًا إلى الصين. وواحدة إلى بريطانيا وأخرى لم يتم تحديد وجهتها.

وشحنت أربعة نواقل مليون برميل من النفط الخام لكل ناقلة إلى الصين وهي الناقلة النفطية (زيوس). و(سيلفر وي). (سي فوليت) و(نيسوس كوفنسي).

أما الناقلة النفطية (ريد جيبوري كابتن دروجن) شحنت مليون برميل إلى بريطانيا. والناقلة النفطية ( فرونت يل) شحنت مليون برميل ولم تحدد وجهتها.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي الذي يستلم النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ويعد الميناء من أهم الموانئ النفطية في ليبيا ولشركة الخليج العربي للنفط بسبب موقعه داخل خليج محمي من العوامل الجوية. ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967 كما لم تسجل فيه أي حالات تلوث.