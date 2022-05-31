3 آلاف متفرج لحضور المواجهة بين ليبيا وبوتسوانا على ملعب شهداء بنينا

أخبار ليبيا 24

سمح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحضور 3 آلاف متفرج لحضور مباراة المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم أمام منتخب بوتسوانا والتي ستقام مساء يوم غد الأربعاء على ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم إن الكاف سمح بحضور 3 آلاف متفرج للمباراة، التي ستقام ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة العاشرة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا ساحل العاج 2023.

وأشار الاتحاد، إلى أن قيمة التذكرة الواحدة ستكون خمسة دنانير، وذلك دعما وتشجيعا لمنتخبنا الوطني. في مسيرته الأفريقية.

ووضعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

وسيدير المواجهة طاقم تحكيم من غينيا بقيادة الحكم الدولي أحمد سيكوتورى بمساعدة كل من المساعد الدولي الأول صديق سيدي بى وابدلاي سيلا والحكم تاويل كامارا حكم رابع. وسيراقب المباراة محمد اليو من النيجر والسنغالي فادوما دياديا مقيّم الحكام وعصام الدناع المراقب الطبي للمباراة من ليبيا.

وستشهد نفس الجولة الافتتاحية مباراة منتخب تونس مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية. الذي سيستقبل منتخبنا الوطني ضمن ذهاب الجولة الثانية على ملعب مالابو في السادس من شهر يونيو المقبل.