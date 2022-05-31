واشنطن: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في الحرب الأوكرانية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي إن “هناك دائماً إمكانية للتصعيد” في الحرب الروسية الأوكرانية. مشددا على أنه من الضروري الحفاظ على اتصال دائم مع كييف لضمان إدارة نشطة للمخاطر.

ميلي أوضح أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على اتصال دائم بوزير الدفاع الأوكراني. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تشكل الأيام القليلة المقبلة “نتائج ما سيحدث”.

يشار أن أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن “تحرير” منطقة دونباس في شرق أوكرانيا. يمثل “أولوية غير مشروطة” بالنسبة لموسكو.

في حين قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ لأوكرانيا يمكنها الوصول إلى روسيا. وذلك في أعقاب تقارير تفيد أن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف.

ويعمل الروس على السيطرة على إقليم دونباس المهم، بهدف فتح ممر بري يصل الأراضي والمناطق في الشرق بالجنوب. حيث شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

يذكر أن روسيا اعترفت باستقلال لوغانسك قبيل إطلاقها العملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي. لتعلن بعد أشهر إطلاق المرحلة الثانية من تلك العملية العسكرية.