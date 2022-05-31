المؤسسة الوطنية للنفط تطلق برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل

أخبارليبيا24_متابعات

أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة بإدارتي العامة لتنمية الموارد البشرية، و العامة للحاسب الآلي والإتصالات، صباح أمس الاثنين برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل.

وشمل البرنامج 23 من العناصر الوطنية من إجمالي 147 متقدما للبرنامج بعد اجتيازهم عمليات الاختبار والتقييم التي قامت بها شركة “ساب”.

وافادت المؤسسة عبر صفتحها على الفيسبوك أن البرنامج سيكون عن بُعد ويستغرق 12 أسبوعا، ويتوزع المتدربون على مجموعتين.

وستكون المجموعات الأولى في قاعات شركة سرت، والثانية في قاعات معهد النفط.

يأتي ذلك بمتابعة وتوجيه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله وبرعاية وتمويل شركة ساب العالمية .

وحضر عبر الدائرة المغلقة مدير إدارة تقنية المعلومات ناصر بازامة، ومدير إدارة التدريب بشركة سرت يونس بوحلفاية.

كما حضر المدير الإقليمي لشركة “ساب” جو نصار، والمشرف العام لبرامج التدريب بشركة “ساب” كالن الب.

وقدمت شركة “ساب” خلال الاحتفال، عرضا تقديميا لمحتويات البرنامج التدريبي ومراحله.

وأكد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبولعج، ضرورة تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالمؤسسة.

فضلا عن الدفع بالعناصر الشابة، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن للاستفادة من محتويات البرنامج.

واكدت المؤسسة ان البرنامج سيسهم في التحاقهم بشركات القطاع وتزويدهم بإلمام كافٍ بتطبيقات ساب الجاري استعمالها.

وقدم محمد أبولعج جزيل شكره لشركة سرت ومعهد النفط للتدريب والتأهيل على توفير الدعم اللوجستي لنجاح هذا البرنامج.