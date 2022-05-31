عقب خروج حقل الاستقلال..كهرباء بنغازي ترد على الدبيبة وصنع الله وتفضح محاولات تضخيم الأمر

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ردت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي على تصريجات حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط حول العجز في المنطقة الشرقية بعد خروج خقل غاز الاستقلال.

وقالت الشركة إن كمية العجز في المنطقة الشرقية لاتتجاوز (250 ميغاوات) وكل مايشاع غير صحيح بأن العجز (600 ميغاوات).

وأضافت شركة الكهرباء. أن سبب خروج حقل غاز التحدي (الاستقلال) بكمية 60 مليون قدم مكعب والتابع لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز. هو زيادة المتكاثف المصاحب للغاز والذي امتلأت بسببه الخزانات التابعة لشركة سرت.

وتابعت الشركة :”كان من المفترض أن يتم التنسيق بين شركة سرت لتصنيع النفط والغاز ، ومؤسسة النفط بوقت كافي لتفريغ هذه الخزانات من المتكاثف المصاحب للغاز”.

وأشارت شركة الكهرباء بنغازي. إلى أن التفريغ يكون بجلب ناقلة إلى ميناء البريقة وتصديرها خارج البلاد.

وأوضحت الشركة أن هذه الامور التشغيلية ليس لها علاقة بإيقاف المواطنين تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي.

وأكدت أن المسؤلية الكاملة في هذا الأمر تقع على المؤسسة الوطنية للنفط ، وذلك لعدم إفراغ خزاناتها والتحجج بأعذار واهية.

وأفادت الشركة أن المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الدبيبة حاولت تضخيم الأمر للضغط على المواطنين بفتح حقول النفط .

وطالبت شركة الكهرباء. المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة التحرك وجلب ناقلة لتفريغ خزانات المتكاثف وتصديرها خارج البلاد بأسرع وقت ممكن.

وشددت الشركة على ضرورة عدم تسييس الأمر لصالح حكومة (عائلة الدبيبة منتهية الولاية)، الأمر الذي تسبب في زيادة انقطاع الكهرباء في المنطقة الشرقية.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة لمح أمس الإثنين. بقطع الكهرباء عن المنطقة الشرقية “برقة” إذا استمر إغلاق تصدير النفط.

وأضاف حمودة أن الشبكة فقدت اليوم نحو 600 ميغا وات بسبب استمرار إقفال النفط والغاز. بعد توقف إمدادات حقل الاستقلال.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن توقف الإمدادت تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز كانت مخصصة لمحطات الجناح الشرقي في الشبكة محطتي شمال بنغازي، والزويتينة.

فيما تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمعالجة إشكالية خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة.

وصرح الدبيبة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”ساءني خروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة عن الخدمة بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز”