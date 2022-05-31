باشاغا يؤكد على التوزيع العادل للميزانيات للمجالس البلدية

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أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء. على التوزيع العادل للميزانيات المخصصة للمجالس البلدية للرفع من مستوى الخدمات للمواطن.

وقال باشاغا. خلال اجتماع موسع في سرت. بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “عانينا طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات ، وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية”.

وأوضح رئيس الحكومة :”هذا الأمر فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة”.

وأضاف باشاغا :”مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية. للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين”.

وتابع :”كل ما نقوم به من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية. تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية”.

وذكر رئيس الحكومة :”نحن عاقدون العزم على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، ولذلك فإننا سنقدم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها”.فقل45