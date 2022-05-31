النفط يواصل الصعود في ظل الاتفاق الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي

أخبار ليبيا 24

واصلت أسعار النفط مسيرة الارتفاع، اليوم الثلاثاء، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وقررت الصين رفع بعض قيود فيروس كورونا المستجد وبدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وارتفع خام برنت لشهر يوليو، الذي ينتهي اليوم، 1.58 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 123.25 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 125.28 دولار. وسجل عقد أغسطس الأكثر نشاطًا أعلى مستوى عند 120.80 دولار.

وبلغت علاوة عقود برنت تحميل أغسطس على فارق ستة أشهر أعلى مستوى في تسعة أسابيع. عند ما يقرب من 15 دولارًا للبرميل، مما يشير إلى ضيق العرض الحالي.

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 117.12 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.04 دولار للجلسة الرابعة. على التوالي من المكاسب. مرتفعًا بنسبة 1.8 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة، ولمس أعلى مستوياته منذ 9 مارس.

قال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: “تواصل أسعار النفط أكبر ارتفاع لها منذ أكثر من عقد حيث ليس لدينا ما يكفي”.

وأضاف: “نحن نفتقر إلى طاقة التكرير والآن ستعاني أوروبا من نقص في النفط الخام مع المضي قدمًا في فرض حظر على النفط الروسي”.

قطع واردات النفط الروسي

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على قطع 90 بالمئة من واردات النفط من روسيا. وهي أشد عقوبات الاتحاد حتى الآن على موسكو منذ الحرب في أوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وبمجرد اعتمادها بالكامل، سيتم تنفيذ العقوبات على النفط الخام على مراحل على مدى ستة أشهر. وعلى المنتجات المكررة على مدى ثمانية أشهر. ويستثني الحظر نفط خط الأنابيب من روسيا كامتياز للمجر.

وقالت مصادر في أوبك +، التي تضم المنظمة والمنتجين الحليفين، إن أوبك + ستلتزم بزيادة متواضعة للإنتاج في يوليو تموز بلغت 432 ألف برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في مارس بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى 11.7 مليون برميل يوميا. وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، وفقا للحكومة.

ومع ذلك، كان الإنتاج بطيئًا في التعافي من تأثير جائحة كورونا ولا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي. بلغ 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.

رويترز