الخليج العربي للنفط تعلن فقدان 220 ألف برميل يوميا جراء حدوث تسرب بخط حقل السرير-الحريقة

أخبار ليبيا 24

أعلنت، شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، فقدان 220 ألف برميل يوميًا بسبب حدوث تسرب بخط حقل السرير-الحريقة.

وأرجعت الشركة، في بيان، سبب حدوث التسرب إلى تأخر الميزانيات وتعذرها عن صيانة خطوط نقل الزيت بكافة. حقول الشركة، وكذلك المرافق التابعة.

وقالت، إن ذلك أدى إلى حدوث تسرب بخط السرير-الحريقة بالقرب من محطة البوستر 10كيلو.

وأعربت الشركة، عن أسفها لحدوث مثل هذه الإشكاليات بسبب تأخر الميزانيات، والتي من شأنها توفير القدرة للشركة بصيانة كافة الخطوط والمحطات والمرافق الناقلة من الحقول إلى مواني التصدير، وأيضا اجراء المعالجات الكيميائية لخطوط النقل، وتعذر إنزال الفرشاة الذكية لقياس سمك الخطوط واتخاذ ما يلزم حيالها.

وقالت شركة الخليج، إن الإدارات المختصة اتخذت كافة الإجراءات والخطوات لإيقاف هذا التسرب.

وأعربت شركة الخليج العربي للنفط، عن شكرها للواء الثامن مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، على إبلاغه عن هذا التسرب وتقديم المساعدات بخصوصه.