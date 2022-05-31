الحكومة الليبية: اتفقنا مع رئاسة مجلس النواب على انطلاق أعمال الحكومة من سرت

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قالت الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع رئاسة مجلس النواب على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء.

وقالت الحكومة، في بيان، بشأن الاجتماع المنعقد في سرت برعاية رئاسة مجلس النواب والحكومة الليبية والسلطات المالية والرقابية، إنه تم الاتفاق على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة.

وأضافت، كما تم الاتفاق على ضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

الاهتمام بالطاقة واستئناف تصدير النفط

وقالت الحكومة، إن المجتمعين اتفقوا على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية. بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية. وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسيا. درء للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية.

وأضافت، أن تم الاتفاق على التشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها. فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.

وأشادت الحكومة، بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي معها ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها. وقالت إنها تعتبر هذا الاجتماع شكلا مشرفا من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة. ويعد أساسا متينا لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام. وبما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية.