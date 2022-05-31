التير : تذاكر الطيران الخطوط الليبية ما تزال بسعر الوقود القديم

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير مكتب الإعلام بالخطوط الجوية الليبية صابر التير إن الشركة لم تزد ضريبة الوقود. فالضريبة التي تشملها تذاكر الطيران ما تزال بسعر الوقود القديم.

وأوضح التير في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن عقدت عدة اجتماعات بعد ارتفاع أسعار الوقود محلياً وعالمياً لما يؤثر على أسعار التذاكر. مشيراً إلى أن التذاكر ستبقى كما هي عليه الآن ، وفي انتظار تقرير اللجنة المكلفة من وزارة المواصلات لمتابعة تداعيات هذا الارتفاع على أسعار التذاكر.

وأضاف أن ثمانية شركات الطيران اعتمدت محضر الاجتماع الذي حول إلى وزارة المواصلات. ومن المتوقع الاسبوع القادم يتم تسليم التقرير من قبل اللجنة. لافتاً أن رئاسة الوزراء قررت تخفيض سعر وقود الطيران من 2800 دينار إلى 1300 دينار للطن الواحد.

وفي سياق منفصل، أشار التير إلى أن الرحلات الداخلية من مطار سبها تعمل بشكل اعتيادي. حيث تسير شركة الخطوط الجوية الليبية ثلاثة رحلات أسبوعية بين مطاري معيتيقة الدولي ومطار سبها. وبواقع رحلة أسبوعية بين مطاري بنينا الدولي ومطار سبها، والعمل جاري على استئناف الرحلات الخارجية بين مطار سبها وتونس والاسكندرية خلال الفترة القادمة.