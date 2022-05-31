الاتفاق في بنغازي على تشكيل لجنة أمنية لوقف التعديات على منظومة النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

اتفقت الجهات الأمنية في بنغازي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عقد اجتماع لتشكيل قوة أمنية رادعة لوقف التعديات على منظومات النهر الصناعي ووضع خطة عمل بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقد اليوم بالمقر الرئيسي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بنغازي.

وعُقد الاجتماع برئاسة المهندس عبدالناصر بوبطينة، رئيس اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي. ومشاركة عميد بلدية بنغازي ومسؤولين أمنيين وعسكريين.

وقال جهاز النهر، إن الاجتماع عقد استجابة لدعوة معاون آمر كتيبة أمن النهر لعقد اجتماع طارئ. لمناقشة ما تتعرض له منظومات النهر الصناعي بالمرحلة الأولى من اعتداءات وانتهاكات. مما أثرت بشكل سلبي على الإمداد المائي لمدينة بنغازي.

وأضاف جهاز النهر، أن مدير إدارة الشؤون الفنية قدّم عرضا مرئيا موضحا حجم وأنواع الاعتداءات، التي يتعرض لها مسار النهر الصناعي المغذي لمدينة بنغازي. كما عرض المصاعب والمشاكل التي تواجهها فرق الصيانة والتشغيل لتأدية مهامها بالشكل الصحيح.

وقال: “الجميع أكد على ضرورة حماية مسارات النهر الصناعي وحماية المصدر الأول للمياه لمدينة بنغازي. وضرورة تكاتف الجهود والتنسيق فيما بينها لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة. وإزالة كافة العوائق والمباني العشوائية. والوصلات الغير شرعية”.

وأضاف: “كما تم الاتفاق على تطبيق القانون مساءلة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المياه. على اعتبار الأمن المائي أمن قومي. أن حماية النهر مسؤولية تضامنية من الجميع”.