استطلاع| رفض واسع لتصريحات رئيس جمعية مصارف البحرين حول تمويل مشروع النهر الصناعي

أخبارليبيا24- استطلاع

معظم الليبيين يعتبرون أن مشروع النهر الصناعي مشروع ضخم ويعده البعض معجزة عالمية تمكن من خلالها الليبيين من سحب المياه من جوف الصحراء إلى المدن والمناطق.

ويعلم الليبيين كذلك أن المشروع الذي كلف أكثر من 13 مليار دولار قد تم استقطاع جزء من مرتباتهم من أجل تمويله لتصلهم المياه حيث تم وضع حجر الأساس له في أغسطس من عام 1984.

إلا أن تصريحات رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف التي قال فيها إن بلاده قامت بتمويل مشروع النهر الصناعي في ليبيا بشكل كامل بمبلغ 600 مليون دولار. أثارت غضب الكثير من الليبيين.

فهل تعتقد أن ماقاله رئيس جمعية مصارف البحرين صحيح أم أنها محض افتراءات لا أساس لها من الصحة. بهذا السؤال توجهنا لمتابعينا فكانت هذه الردود.

تقول Lema Muftah :”شكلهم فلسوا ومش عارفين كيف يطلبو فلوس من ليبيا”. وتؤكد قصة نجاح غير صحيح. لأن معمر كان موجود ومعمر تعرفوه يأخذ منهم أو لا”.

ويرى على عمر الفرجاني :”إذا كان البحرين بتشحت من السعودية”. وسومه العقوري تقول “غير صحيح”.

ويؤكد سالم الهمالى :”هذه دولة – البحرين – عايشة على فتتات كيف لها تمول مشروع ضخم مثل هذا”.

ويعتقد AhmEd BurhEla أن التصريحات غير صحيحة ويقول :”غير صحيح. تكلفة المشروع 32 مليار و البحرين أفقر دولة خليجية”.

ويقول عبدالقادر الشلوي :”كذب دولة البحرين ليس لها أرصدة مالية كبيرة مثل باقي دول الخليج. اللي يجي يريد ينصب علينا يعني ممكن نقول نحن إن ليبيا هي من أقامت جسر الملك فهد بين البحرين والسعودية. ثم هم أقاموا علاقة مع الصهاينة ربما هم من طلب هذه الأموال”.

وتساءل Ezzo East Khalil :”لو كان صحيحا هل أعطوهم كاش في صناديق حتى لا يستطيعوا إثبات ذلك بالحوالات المصرفية؟ وإذا كانت بالحوالات المصرفية أثبتوا ذلك”.

ويرى عبد الرؤوف أن المشروع :”كلف مليارات. بعدين ليبيا مش مستحقة ولاتوجد عليها ديون لأى دولة”.

ويقول بشير العجمي :”الكل يعلم أن التكلفة كانت 36 مليار. وبالتالي فإن هذا المبلغ اللي يحكي عليه ربما يكون ثمن قامجوات وسيفتي بوت وغيره”.

ويؤكد Abdalsalam Dawed :”ليبيا تساعد فى دول عدة. نحتاجوا للبحرين اللى هى قريب تطلب مساعدات”.

ويعتقد مسعود مهنى :”في الموضوع سرقة أموال ليبية مجمدة. محافظ في بنوك البحرين عصابة ليبية متمردة في النهب مع هذا الآفاق رئيس جمعية بنوك البحرين”.

وتابع مهنى :”ممكن بنك إسرائيلي طبعا قروش الأمة الليبة موزعة ومطرطشة في كل مكان لدي كل من هب ودب البحرين بلد فقير يعيش على دعم سعودي ليس لديهم إلا البنوك الخليجية تمول اقتصادهم وطبعا الأموال السايبة تعلم السرقة الكل يسرق الشعب الليبي نحن ملطشة للشعوب كلها”.

ويقول Wesam Sadawy Sadawy :”ليبيا لديها بفضل الله خيرات كثيره ولله الحمد. لو وضعت البحرين في مزاد لاشترتها ليبيا وجعلت منها منتزه للمصطافين”.

ويؤكد Salem Aljelali :”حتى وإن كان ماقاله صحيح ABC اختصار المؤسسة المصرفية العربية مقرها البحرين. ليبيا تملك أكثر من 60 من أسهمها ورئيسها الحالي الكبير بحكم وظيفته كمحافظ”.

ويقول جبريل عبدالرحيم :”النهر الصناعى أنجز بسنوات الحصار على ليبيا. فكان بعض من متطلبات التعاقد تتم بإجراءات تحايل على الحصار عن طريق مصارف أخرى. ولكن بأموال ليبية ورجالات ليبيا السابقين والذين لازال بعضهم أحياء لديهم الدراية الكافية. حذاري من تلاعب الدبيبات”.

ويؤكد عيد بوجابر :”قوله نحنا الليبين مازال يخصموا منا ومازال ماجتنا اميه”. مسعود سالم يرى :”لو قدموا لنا قرض بهذا المبلغ لكان موثقا. ولكان هناك خطاب ضمان وتحويلات عبر المؤسسات المصرفية”.