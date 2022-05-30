هبوط اضطراري في بنينا لرحلة الخطوط الليبية المتجهة إلى عمان

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هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية اضطرارياً بمطار بنينا الدولي ببنغازي قادمة من مطار معيتيقة الدولي متجهه إلى عمان.

وقال الناطق بإسم شركة الخطوط الجوية صابر التير لأخبار ليبيا 24، اليوم الأثنين، إن ماحدث في رحلة معيتيقة – عمان كان خلل فني طارئ.

لافتاً أن الطائرة اضطرت للهبوط الاضطراري في مطار بنينا ببنغازي.

وأوضح التير، أن جاري الان الكشف عن العطل الفني من قبل المهندسين والفنيين التابعين للشركة.

وأكد أن الشركة ستوفر طائرة أخرى بديله لإستكمال رحلتها رقم LN281 و LN283 .

وعبر التير عن إمتنانه لسلامة جميع الركاب، ولقادة الرحلة، ومتمنياً السلامة دائماً للجميع.

وفي سياق أخر طالب مدير الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني طالب صاحبة جواز السفر الذي كتب عليه رقم أحد العاملين بالمطار بتقديم شكوى رسمية عبر الإجراءات المتبعة من قبلهم.

في حين اعتبر الفرجاني أن هذا التصرف (إن صح) فإنه لا يمثل إلا صاحبه ويتحمل كامل المسؤولية عنه بشكل شخصي.

واستجابة لهذه المطالبة قامت المواطنة الليبية، نورهان عبدالحق، صاحبة جواز السفر الذي كتب عليه رقم أحد العاملين مطار بنينا الدولي، بتقديم شكوى رسمية عبر مركز شرطة المطار.

وقالت عبدالحق: “إنها وجدت تعاونا كبير من قبل رئيس مركز شرطة مطار بنينا المقدم أحمد البكوش”.

وأضافت صاحبة جواز السفر إن كل أفراد الأمن كانوا متعاونين معها.

مؤكدة فتح محضر رسمي وتم الاطلاع على تاريخ السفر والعودة بالجواز.