منتخب بوتسوانا يصل بنغازي لمواجهة المنتخب الليبي غدا على ملعب بنينا
أخبار ليبيا 24
وصلت بعثة منتخب بوتسوانا لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلى مدينة بنغازي، حيث سيواجه المنتخب الوطني، مساء يوم الأربعاء على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج.
🅛🅔🅣 🅣🅗🅔 🅕🅤🅝 🅑🅔🅖🅘🅝!
𝙱𝚘𝚝𝚜𝚠𝚊𝚗𝚊 𝚂𝚎𝚗𝚒𝚘𝚛 𝚖𝚎𝚗 𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚊𝚕 𝚝𝚎𝚊𝚖 ‘’𝚃𝚑𝚎 𝚉𝚎𝚋𝚛𝚊𝚜’’ 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚕𝚊𝚗𝚍𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝙱𝚎𝚗𝚐𝚑𝚊𝚣𝚒 𝙲𝚒𝚝𝚢, 𝙻𝚒𝚋𝚢𝚊.#wearebfa#zebras4lyf#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/WE4KkwkpuA
— Botswana Football Association (@WeAreBFA) May 30, 2022
ووضعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.
وسيدير المواجهة طاقم تحكيم من غينيا بقيادة الحكم الدولي أحمد سيكوتورى بمساعدة كل من المساعد الدولي الأول صديق سيدى بى وابدلاي سيلا والحكم تاويل كامارا حكم رابع. وسيراقب المباراة محمد اليو من النيجر والسنغالي فادوما دياديا مقيّم الحكام وعصام الدناع المراقب الطبي للمباراة من ليبيا.
وستشهد نفس الجولة الافتتاحية مباراة منتخب تونس مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية. الذي سيستقبل منتخبنا الوطني ضمن ذهاب الجولة الثانية على ملعب مالابو في السادس من شهر يونيو المقبل.
واختتم المنتخب الليبي، الخميس، بقيادة المدرب الفرنسي، كورنتان مارتينز، معسكره التدريبي في الإسكندرية المصرية.