منتخب بوتسوانا يصل بنغازي لمواجهة المنتخب الليبي غدا على ملعب بنينا

أخبار ليبيا 24

وصلت بعثة منتخب بوتسوانا لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلى مدينة بنغازي، حيث سيواجه المنتخب الوطني، مساء يوم الأربعاء على ملعب شهداء بنينا، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج.

ووضعت قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، المنتخب الليبي في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا.

وسيدير المواجهة طاقم تحكيم من غينيا بقيادة الحكم الدولي أحمد سيكوتورى بمساعدة كل من المساعد الدولي الأول صديق سيدى بى وابدلاي سيلا والحكم تاويل كامارا حكم رابع. وسيراقب المباراة محمد اليو من النيجر والسنغالي فادوما دياديا مقيّم الحكام وعصام الدناع المراقب الطبي للمباراة من ليبيا.

وستشهد نفس الجولة الافتتاحية مباراة منتخب تونس مع ضيفه منتخب غينيا الاستوائية. الذي سيستقبل منتخبنا الوطني ضمن ذهاب الجولة الثانية على ملعب مالابو في السادس من شهر يونيو المقبل.

واختتم المنتخب الليبي، الخميس، بقيادة المدرب الفرنسي، كورنتان مارتينز، معسكره التدريبي في الإسكندرية المصرية.