عقيلة يصل سرت استعدادا لعقد اجتماع موسع بشأن الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى مدينة سرت، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا وعدد من الوزراء.

وحطت طائرة عقيلة على مدرج مطار القرضابية، ويأتي وصول عقيلة إلى سرت استعدادا للاجتماع الذي سيعقد غدا الثلاثاء.

ودعا عقيلة إلى اجتماع بمقر ديوان المجلس في سرت لتدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022،. المقدم من الحكومة، وذلك قبيل البت فيه من مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماع سيكون بحضور رئاسة مجلس النواب. ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية.

وأضاف كما سيحضره عدد من المؤسسات ذات العلاقة، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المُحاسبة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة مكافحة الفساد.