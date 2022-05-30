سفير تونس لدى ليبيا يتعهد بحل مشاكل الليبيين على الحدود التونسية

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اجتمع مدير إدارة الشؤون القنصلية نجاة مسعود شائف أمس الأحد مع سفير جمهورية تونس لدى دولة ليبيا الأسعد العجيلي بمقر وزارة الخارجية المسائل ذات الاهتمام القنصلي

وتم تبادل وجهات النظر حول إمكانية حل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الليبين أثناء عبورهم الحدود التونسية.

وتمثلت الصعوبات في موضوع تشابه الأسماء ومشاكل التأخير وإنتظارهم لفترات طويلة في المعبر الحدودي.

من جهته أعرب السفير عن كامل استعداده لحل المشاكل وتذليل الصعوبات و بتسهيل كافة الإجراءات لهم.

وفي سياق ليس ببعيد بحث وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج مع وزيرة التجارة و تنمية الصادرات فضيلة بن حمزة بجمهورية تونس الخميس أوجه التعاون و متابعة و مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري.

وبحث الاجتماع إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين و تنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقية.

واستعرض اللقاء الية تنظيم و ضبط حركة السلع بين البلدين.

وبحث الحويج العراقيل التي تواجه رجال الاعمال الليبيين و سُبل تدليلها.

موكداً أنه تم ابرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو 2022م بين غرف التجارة بالبلدين .

في حين أكد أن المذكرات تحت رعاية وزارة الاقتصاد و التجارة بليبيا ووقعت بحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا.

منوها أنها تأتي لرفع مستوى الصادرات و تسهيل حركة رجال الاعمال و الإجراءات المالية .

وأكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.