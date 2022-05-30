دعوة في ليبيا للعودة إلى دستور الاستقلال لعام 1951 غير المعدل

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أعلنت الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأهلي بليبيا، المجتمعون اليوم الإثنين في بنغازي، انطلاق حراك العودة لدستور الاستقلال لعام 1951 غير المعدل، داعية الليبيين إلى التمسك بمنطلقاته وأهدافه.

وأكد، في بيان، التأكيد على وحدة الأراضي الليبية بجغرافيتها المعترف بها، ورفض أي تدخل أجنبي سافر. في صناعة القرار الوطني وتنفيذه.

ودعت الأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للإنصات إلى الصوت الداعي للعودة إلى دستور الآباء المؤسسين، والتمسك بالحيادية والمساهمة في تقديم الاستشارات والوساطة والمساعي الحميدة للأمة الليبية تماثلاً مع الدور الذي قامت به الأمم المتحدة خلال الفترة. التي سبقت الاستقلال الوطني (1949 إلى 1951).

العودة إلى دستور 1951

وقال البيان، إن الرجوع إلى دستور الاستقلال الاتحادي لعام 1951 غير المعدل وتنقيحه بـمـا يتوائم ويتناسب مع ظروف ومتغيرات الوضع الراهن يحقق المصالحة الوطنية الشاملة وسلام الشجعان والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتنمية المستدامة والتنافس على الاعمار والبناء بين الأقاليم التاريخية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

وقالت الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأهلي بليبيا، إنها تتابع مجريات الأحداث. على الساحة الليبية، وما تمر به من الأزمات التي تفاقمت بسبب غياب الوثيقة الدستورية الأساسية التأسيسية لنشأة الدولة الليبية لعقود من الزمن.

كما أضافت، أن فشل جميع الأطراف في اعتماد دستور توافقي خلال ثمان سنوات، زاد من تراكم الصعاب والعقبات. وانفجرت الصراعات الداخلية التي فتحت باب الهيمنة الخارجية على سيادة الوطن واستقلاله.

وقالت، إن في هذه الأزمة المركبة، برزت أزمة الشرعية والمشاركة السياسية والعدالة التوزيعية والمركزية المقيتة. وطمست الحريات، وتفشي الفساد المالي والإداري.

وأضافت، أن في ظل هذه الأزمة، انتشرت الفوضى والعنف، وضربت الهوية الوطنية الجامعة، ونهبت الثروات والأموال. وساد الفقر والجهل والمرض، وغاب الأمن والاستقرار.

كما ذكرت أن الحلول الكثيرة التي قدمت باءت جميعها بالفشل، وقادت إلى الانسداد السياسي والدستوري. وبات جليا في ظل هذا الغياب والانسداد أن الحل يكمن في العودة إلى دستور الاستقلال الذي أنتجه الآباء المؤسسون.